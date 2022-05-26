«Я вчера потерял друга»: Шахназаров высказался в адрес Калныньша, разорвавшего отношения с Россией

Накануне актер заявил, что разрывает все связи с Россией.

Актер Ивар Калныньш заявил, что разрывает все связи с Россией. Латвийский артист четко обозначил свою позицию, отметив, что у него достаточно проектов на Украине.

Журналист Михаил Шахназаров, узнав об этом, отметил, что теперь у него на одного друга меньше.

«Я вчера потерял друга Ивара Калныньша, который заявил, что прекращает все контакты с Россией. Мы дружили. К сожалению, мы по разные стороны. Наверняка, мы поздороваемся, если когда-нибудь увидим друг друга, что, наверное, вряд ли уже», — заявил Шахназаров в YouTube-шоу «Абзац».

Добавим, ранее публицист Шахназаров высказывал свое мнение об уехавших из России звездах, в том числе недавно прошедшем в Тель-Авиве форму свободной культуры.

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