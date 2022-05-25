Ивар Калныньш прекратил все отношения с Россией

Актера Ивара Калныньша хорошо знают в нашей стране: он много снимался как в советских, так и в российских фильмах, завоевав огромную популярность. Калныньш долгое время никак не высказывался о последних событиях.

Но в Латвии от деятелей культуры постоянно требуют четкого выражения позиции, как, например, от Раймонда Паулса. И позиция актера сегодня звучит так:

«У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно… С Россией я закончил все отношения», — рассказывает издание Аrgumenti.ru.

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