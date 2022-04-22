«Не выходила на связь опять давно»: Наргиз Закирова покинула Россию

По словам певицы, она достаточно редко выходит с новостями в соцсети.

Певица Наргиз Закирова в «Телеграм» сообщила, что покинула пределы России. Она сейчас находится со своими близкими в столице Узбекистана – Ташкенте.

«Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вчера заглянула в соцсети ночью. Немного обалдела. Каких-то уродов там набежало страшных. Я их быстро всех удалила». Наргиз Закирова

Как отметила Наргиз Закирова, она безумно любит всех своих подписчиков. «Ваша Наргиз. Наргизка», — заявила певица, после чего начала громко смеяться.

Ранее Наргиз Закирова несколько раз негативно высказывалась о России и ее жителях. Она выкладывала на своих страницах в соцсетях украинские флаги.

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