«Склонна к агрессивному состоянию»: что происходит с оскандалившейся Чулпан Хаматовой, рассказал специалист

Актриса может быть как душевной и гибкой, так и эгоистичной и холодной.

Чулпан Хаматова эмигрировала из России в Латвию, где несколько лет назад купила в элитном поселке домик в пригороде Риги. Оттуда звезда, некогда блиставшая в российском кино и театре, сделала ряд громких заявлений, включая пренебрежительное мнение о звании народной артистки, которым, как оказалось, вовсе не дорожит.

Такое поведение Хаматовой заложено в дате ее рождения, уверяет нумеролог, психолог Фарида Красавкина. Оказывается, актриса двулична, и обе ее личины россияне уже имели удовольствие наблюдать, когда она, руководитель благотворительного детского фонда, бросила организацию на произвол судьбы, сбежав из страны.

«Она склонна к агрессивному и аффективному состоянию. Невозможно предугадать, что выступит катализатором для резкого перехода, когда из душевного и гибкого человека, она может превратиться в эгоистичную, холодную личность. Поведение Хаматовой иногда можно сравнить с истерикой», — поведала Фарида Красавкина сайту «Экспресс-газета».

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