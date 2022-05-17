«Три месяца не приводила себя в порядок»: Светлана Лобода показала, как выглядит сейчас

Певица Светлана Лобода сообщила, что впервые за долгое время отправилась на студию.

Популярная вокалистка Светлана Лобода на протяжении последних нескольких месяцев демонстрировала на фото в Сети вселенскую скорбь.

Уехавшая за границу знаменитость издалека переживала за судьбу своей родины. Светлана Лобода признавалась, что нервы у нее на пределе.

Но, судя по всему, тремор прошел. Светлана Лобода решила взять себя в руки. Певица привела себя в порядок и отправилась на студию. Вероятно, чтобы записать новую песню.

В телеграм-канале Светлана Лобода показала свое фото, на котором выглядит вполне себе гламурно. У нее красиво уложены волосы, профессиональный макияж. Светлана Лобода облачена в пальто песочного оттенка.

«Почти 3 месяца не приводила себя в порядок. Сегодня настал новый день, и я впервые еду на студию», — поделилась своими планами Светлана Лобода.

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