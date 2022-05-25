«Какая вам разница?»: Киркоров показал, сколько денег носит в кошельке

Поп-король засветился на светской тусовке и успел пообщаться с журналистами.

Накануне в Москве прошла презентация журнала The Voice, в который превратился Cosmopolitan. Светское мероприятие посетили Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и другие селебрити.

Поп-король блистал в ультрамодном наряде, который купил в Италии во время своего недавнего визита на «Евровидение-2022», о чем поспешил рассказать окружившим его журналистам. Акулы пера не упустили возможности поинтересоваться, что Филипп носит с собой в такой же ультрамодной сумочке. Раскрыв ее, он засветил пачку пятитысячных купюр. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Кошелечек, немного наличности, потому что карточки не работают», – начал перечислять он. Один из корреспондентов решил уточнить точную сумму наличности. «Какая вам разница? На глаз угадайте», — парировал Киркоров.

Напомним, накануне стало известно, что к своему юбилею поп-король купил новую квартиру. Подробностями сделки он пока не делился.

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