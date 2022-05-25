«Я сболтнул лишнее?»: Киркоров купил новую квартиру

В конце апреля Филипп Киркоров с большим размахом отметил свой юбилей. В честь 55-летия поп-король сделал сам себе подарок – купил новую квартиру, в чем накануне нехотя признался «Комсомольской правде».

Дело в том, что ранее разбирая подарки от коллег, Киркоров заявила, что презент Ларисы Долиной как раз «в стиле его новой квартиры», и певицу надо бы пригласить на новоселье.

«Я сболтнул лишнее про квартиру? Аааа… Ну да, наверное!» — цитирует Киркорова издание.

Напомним, во время празднования юбилея, со сцены Кремлевского дворца, поп-король заявил, что уводил большую часть сотрудников с целью экономии средств.

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