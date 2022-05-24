«Я счастлив!»: Добронравов высказался по поводу запрета зарубежных фильмов в кинотеатрах

После введения европейских санкций против России, отечественные кинотеатры сильно просели в выборе фильмов. Кого-то из кинолюбителей это огорчает, однако знаменитый артист Федор Добронравов видит в этом положительный момент.

«Я счастлив!» — заявил он в интервью КП. А на вопрос о том, что кинотеатры терпят из-за этого убытки и закрываются, ответил: «Ничего страшного, хорошее кино все равно пробьется. Невозможно хорошее спрятать. Невозможно!»

По мнению Добронравова, последние лет 20 российский кинематограф сильно задавлен зарубежными картинами. Он уверен, что в нашем кино больше чистоты, души и совести. В нем есть то, чего нет нигде в мире. В западных фильмах тоже есть свои плюсы, это технологии, большие возможности.

«Нет худа без добра. Если все так пойдет, то я надеюсь, что обязательно будет всплеск нашего кинематографа», — прокомментировал Добронравов.

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