«Непросто ходить по улице»: почему из-за сериала «Сваты» Добронравов испытывает трудности

Федор Добронравов признался, что после выхода сериала «Сваты» на экраны стал опасаться последствий бешеной славы, которая вдруг свалилась на него. Он переживал, что теперь ему не отделаться от прочной ассоциации с Будько. Но потом переосмыслил этот момент.

Добронравов вспомнил успех актеров театра сатиры «Кабачок «13 стульев», где народная любовь была побольше, чем у «Сватов», и артисты просто не могли появиться на публике, жить обычной жизнью. Актеру помог опыт Ольги Аросевой, которая решила, что ей нужно просто больше и усиленнее работать, чтобы побороть этот стереотип. Он поступил так же.

«Безумно люблю Ваньку Будько и считаю, что это не просто сериал выходного дня. За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый. Да, конечно, непросто ходить по улицам. Мне недавно сказали, что сериал в мире посмотрели 2,5 миллиарда человек. Но я не считаю, что это проклятье», — цитирует Федора Добронравова «КП».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.