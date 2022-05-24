Пиар-директор «Елок» не подтвердил замену Урганта на Добронравова

Тем не менее, Федор Добронравов все-таки появится в легендарном кинопроекте.

Не так давно некоторые паблики сообщили, что в фильме «Елки-9» Ивана Урганта заменит Федор Добронравов. Однако пиар-директор картины Алексей Зиновкин опроверг эту информацию.

«Мы не говорили об этом. Мы раскрыли первые имена актеров, которые появятся в новых «Елках». Среди них был Федор Добронравов. Каст остальных новелл еще не анонсирован», — сказал Алексей Зиновкин Telegram-каналу «Звездач».

Отметим, что ранее был развеян другой слух об Иване Урганте. И сделал это сам ведущий.

Ксения Собчак заявила, что рулевой шоу «Вечерний Ургант» вернется к проведению мероприятий. Дескать, знаменитость улетел в Екатеринбург на музыкальный фестиваль и то ли выступит там в составе музыкального коллектива, то ли выйдет на сцену в роли ведущего.

В итоге Иван опроверг заявления светской львицы и пошутил: «А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак».

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