Вот это бицепсы! Федорова запечатлелась с мужем-офицером на фоне роскошного «майбаха»

Для многих пользователей социальные сети являются своеобразной ярмаркой тщеславия. Блогеры наперебой стараются показать достаток и успех, которых они достигли.

Между тем обладательница титула «Мисс Вселенная», телеведущая и счастливая мама и жена офицера ФСБ, явно живущая в достатке, Оксана Федорова, предпочитает не светиться лишний раз на публике с хвастливыми постами. Ее аккаунты в основном наполняются фотографиями, сделанными на выступлениях, на работе и во время деловых визитов.

Однако на сей раз звезда решила сделать исключение и запечатлелась с мужем напротив роскошного «майбаха». Супруг Оксаны Федоровой Андрей Бородин блеснул шикарными бицепсами, приобняв за талию любимую.

«Вместе мы сила!» — подписала снимок Оксана Федорова.

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