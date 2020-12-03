«Как долго я тебя ждала»: Оксана Федорова с любовью поздравила мужа-офицера с днем рождения

42-летняя Оксана Федорова посвятила своему мужу Андрею Бородину, сотруднику ФСБ, трогательные стихи. Поводом послужил день рождения возлюбленного «Мисс Вселенной». Поэтические строки звезда украсила совместным кадром со своим избранником.

«Как долго я тебя ждала, Бессмысленно менялись дни и ночи, Мелькали мимо страны, города, Душа искала дом свой отчий», — так начинается поэтическое произведение в честь Бородина.

В конце своего интернет-послания Оксана благодарит мужа за любовь и благословенную жизнь, которую он ей подарил.

Отметим, что для знаменитой брюнетки брак с Андреем уже не первый. В 2007 году Федорова выходила замуж за немецкого бизнесмена Филиппа Тофта, который продлился всего три года.

Уже через год она обрела настоящее семейное счастье со своим вторым мужем, изменив в паспорте фамилию на Бородину. В этих отношениях у ведущей появилось двое детей — Федор и Лиза, им восемь и семь лет соответственно.

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