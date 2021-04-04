В домашней обстановке: Федорова обнародовала редкий кадр со своим мужем

Избранник ведущей – непубличный человек и не любит светиться в Сети.

Оксана Федорова показала в личном блоге снимок, сделанный в ее белой гостиной. В кадре предстают ее муж Андрей Бородин и сын Федор. Близкие люди развлекаются игрой в шахматы, облачившись в комфортные домашние одежды.

«Мои любимые семейные гроссмейстеры! Шахматы и спорт — обязательная программа наших выходных. Папа сделал ход конем, опыт, выдержка при нем», — подписала кадр Оксана.

Стоит отметить, что ведущая не любит делиться в социальных сетях снимками с супругом и практически никогда не показывает его лицо. Поэтому данный случай можно считать довольно редким.

Отметим, что для Федоровой союз с Бородиным уже не первый. В 2007 году она выходила замуж за немецкого бизнесмена Филиппа Тофта, брак продлился всего три года. Уже через год после развода она обрела настоящее семейное счастье со своим вторым мужем, изменив в паспорте фамилию на Бородину. Кроме 9-летнего сына Федора чета воспитывает также 7-летнюю дочь Елизавету.

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