Ирина Безрукова высказалась по поводу свадьбы Павла Прилучного

Актриса считает, что ее коллега что-то не договаривает.

Ирина Безрукова стала гостьей на светской премьере фильма «Мой папа — вождь». Журналисты спросили актрису — верит ли она в новые отношения ее коллеги по цеху Павла Прилучного.

«Я сомневаюсь, что он действительно женился. Но поживем — увидим», — цитирует Безрукову Teleprogramma.pro.

На прошлой неделе стало известно, что Павел Прилучный женился на своей партнерше по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Однако преобладает мнение, что пару ничего не связывает, кроме пиара…

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