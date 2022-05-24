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Актер Джейсон Момоа защитил Эмбер Херд

Он помог коллеге сохранить роль, с которой ее собирались снять по требованию фанатов Деппа.

Актер Джейсон Момоа защитил Эмбер Херд
Эмбер Херд. Фото: соцсети

После суда с Джонни Деппом репутация Эмбер Херд ощутимо пострадала. Под угрозой оказалась ее работа во второй части фильма «Аквамен». Поклонники Джонни Деппа подписали петицию, призывающую изгнать актрису из этой картины, всего набралось более 4 миллионов подписей.

Но тут на помощь Эбер Херд пришел Джейсон Момоа. Актер решительно заявил, что она должна играть во второй части супергеройского фильма. Сторону Эмбер занял и Джеймс Ван — режиссер франшизы. Правда, пришлось сократить экранное время Эмбер Херд — она появится всего на десять минут. Тем не менее, гонорар ей выплатят сполна, а это — 2 миллиона долларов, сообщает издание «РИА ФАН».

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