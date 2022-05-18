Эмбер Херд обвинили в домашнем насилии по отношению к бывшей девушке

Свою репутацию пытаются очистить актриса Эмбер Херд и ее бывший муж Джонни Депп. На очередном заседании звезду «Аквамена» обвинили в жестоком обращении со своей бывшей девушкой Тасей ван Ри.

По словам юриста, в 2009 году два офицера полиции наблюдали за тем, как Херд сначала ударила возлюбленную, после чего сорвала с нее ожерелье. Тогда актрису арестовали, однако обвинения были быстро сняты.

«Джонни Депп — не единственный ваш партнер, на которого вы напали», — цитирует слова адвоката DailyMail.

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