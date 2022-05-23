Как Джонни Депп бросил школу, жил на улице, попал в кино и построил головокружительную карьеру в Голливуде

В этом году актеру исполнится 59 лет.

Джонни Деппа выгнали из школы в возрасте 13 лет. В 16 он уехал из дома и жил в автомобиле друга, зарабатывая на жизнь тяжелым трудом. Но после первой роли в кино все изменилось. Сегодня Депп — один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Джонни Депп: детство и начало карьеры

Джонни Депп, полное имя которого – Джон Кристофер Депп II, родился 9 июня 1963 года в американском городке Оуэнсборо, штат Кентукки.

Его отец Джон Кристофер Депп Старший работал инженером-строителем, вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и поднимал руки на мать актера. Иногда доставалось и четырем детям. У Джонни есть старший брат Дэниэл и две сестры Дебби и Кристи. Мама звезда — Бетти Сью Палмер трудилась официанткой.

В Джонни течет смесь кровей: индейская, ирландская и немецкая. Отсюда, как отмечают биографы, и взрывной характер .

Когда Джонни Деппу исполнилось 13 лет, его отчислили из школы. К тому времени он уже попробовал алкоголь, начал курить и вступил во взрослые отношения с представительницами противоположного пола.

Через два года его родители развелись, а будущий актер пристрастился к наркотикам и рок-н-роллу. Играл на гитаре на сценах флоридских ночных клубов.

Спустя время мама Деппа вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал литератор Роберт Палмер, которого позже актер назвал вдохновителем.

В возрасте 16 лет Джонни уехал в Лос-Анджелес и поселился в автомобиле друга. На жизнь приходилось зарабатывать тяжелым трудом: разнорабочим на стройке и курьером.

Дебют в кино у Джонни Деппа состоялся в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». Его работу оценил и режиссер Уэс Крейвен, и зрители. После этого Депп ушел с головой в кинокарьеру.

После была второстепенная роль в фильме «Взвод». А настоящую популярность и статус кумира юных барышень ему принес сериал «Джамп Стрит, 21».

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Джонни Депп: мировая популярность, кино, награды и премии

Карьера Джонни Деппа пошла в гору в 1990 году. Тогда на экраны вышли сразу два проекта, ставших очень популярными. Это музыкальный кинофильм «Плакса» и фантастическая лента Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы». Главная роль в последней принесла Деппу не только бешеную популярность, но и «Золотой глобус».

Позже Джонни Депп появился в фильмах «Мертвец» и «Дон Жуан Де Марко», после выхода которых на экраны также был номинирован на «Золотой глобус».

Очередной всплеск популярности у актера случился в 1997-м. Тогда зрителям были представлены драмы «Джонни Браско», где Депп сыграл с Аль Пачино, и «Храбрец», в которой напарником Джонни стал Марлон Брандо. Именно «Храбрец» принес Джонни Деппу «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Фильм ужасов Тима Бертона «Сонная Лощина» в американском прокате собрал более 100 млн долларов, а в мировом – 206 млн. после премьеры, которая состоялась в ноябре 1999 года, Джонни Депп был номинирован на премию «Сатурн».

Кроме этого, в конце 1990-х Джонни Депп появился в фильмах «Жена астронавта» и мистическом триллере «Девятые врата».

Номинация на премию Гильдии киноактеров США случилась в жизни актера в 2000-м, после выхода драмы «Шоколад», где Депп сыграл возлюбленного Жюльет Бинош.

После в фильмографии актера были драма «Кокаин», триллер «Из ада», «Распутник», «Тайное окно». В 2005 году Джонни Депп получил премию Empire Awards за роль Вилли Вонка в фэнтези-комедии «Чарли и шоколадная фабрика».

А роль демонического цирюльника Суини Тодда в картине «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» приносит Деппу сразу и «Золотой глобус», и National Movie Awards. После этого фильма Деппа номинировали на «Оскар», «Сатурн» и премию Ассоциации кинокритиков США.

На съемочной площадке мелодрамы «Турист» Джонни Депп работал с Анджелиной Джоли. Кинокритики высоко оценили работу актеров. А вот за вестерн «Одинокий рейнджер» Деппу вручили «Золотую малину».

Актеру срочно нужно было реабилитироваться перед зрителями за антипремию и у него это получилось после перевоплощения в вампира в фэнтези «Мрачные тени». В это картине Джонни Депп выступил также как продюсер.

После Джонни Депп порадовал зрителей участием в детективной драме «Убийство в Восточном экспрессе», снятой по роману Агаты Кристи.

В 2019-м в прокат вышла трагикомедия «Во все тяжкое», где Депп сыграл главную роль чудаковатого профессора, учителя литературы. После съемок, для которых актеру пришлось очень похудеть, фанаты решили, что их любимец тяжело болен.

Джонни Депп: «Пираты Карибского моря»

2003 год – еще один звездный час Джонни Деппа. На экраны выходит фильм Гора Вербински «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной жемчужины», где Депп сыграл главную роль. Примечательно, что изначально на роль Джека Воробья хотели пригласить Мэтью Макконахи, Джима Керри и Кристофера Оукена.

К тому же создатели не ставили на фильм большие ставки. Но Джонни Депп, прочитав сценарий, решил, что он слишком тривиальный, поэтому начал вносить свои доработки, а в процессе съемок добавлял забавные фразы и выражения.

На съемочной площадке Джонни Депп работал с Кирой Найтли и Орландо Блумом. После выхода на экраны «Пиратов» номинировали сразу на пять Оскаров.

После громкого успеха фильма, создатели решили не долго думая анонсировать продолжение – «Сундук мертвеца» и «На краю света», которые зрители оценили в 2006 и 2007 годах.

В 2011-м вышла четвертая часть картины – «На странных берегах», а спустя еще несколько лет, в мае 2017-го, состоялась премьера картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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Джонни Депп: музыка, доход

Юношеское увлечение музыкой не прошло просто так. Даже во время загруженного съемочного графика Джонни Депп находил время для игры на гитаре. Кроме того, он сам пишет песни. Актер играет в группе Hollywood Vampires, но это не приносит ему таких больших денег, как кино.

Кстати, о деньгах. В 2015 году Джонни Депп вошел в список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Он занял 12-ю строчку с доходами 30 млн долларов в год.

Джонни Депп: личная жизнь, внешность

Впервые Джонни Депп вступил в брак в возрасте 20 лет. В конце 1983 года он женился на мастере по гриму Лори Энн Эллисон, которая была на пять лет старше его. Союз просуществовал два года.

После этого у актера были романы с Кейт Мосс, Шерилин Фенн, Вайноной Райдер, но все они заканчивались очень быстро. А в 1998 году знаменитость встретил Ванессу Паради, в которую влюбился без памяти и буквально сразу повел под венец. После свадьбы пара переехала во Францию, а в 1999-м актриса и певица родила Деппу дочь Лили-Роуз Мелоди, спустя три года — сына Джона Кристофера.

В 2012-м супруги объявили о разводе. Причиной стала измена актера. На съемках фильма «Ромовый дневник» он познакомился с Эмбер Херд и забыл обо всем на свете.

Херд и Депп поженились в 2015-м, но уже через год развелись. Причем, развод стал одним из самых громких в Голливуде. Эмбер объявила, что Джонни психически не здоров и периодически поднимал на нее руки. На защиту Деппа встали его бывшие жены, заявив, что такого никогда не было. В итоге актер все-таки получил компенсацию за клевету в размере 50 млн долларов.

Однако в апреле 2022 года Эмбер Херд выдвинула против экс-мужа новые обвинения. Актриса вспомнила, что во время отдыха в Австрии в 2016-м тогда еще ее муж применил к ней насильственные действия. История напоминает готовый сценарий голливудской мелодрамы.

Джонни Депп входит в топ-50 красивейших людей мира, по версии журнала People. Рейтинг был составлен еще в 1996 году. Уже в то время актер, рост которого 178 см, а вес 72 кг, сформировал свой фирменный стиль – классический пиджак большого размера, шейный платок, серьга в ухе и очки. Кстати, очки знаменитость носит не как аксессуар. У Джонни плохое зрение.

Джонни Депп: последние новости

Громкий и скандальный развод с Херд негативно отразился на карьере Деппе: многие голливудские компании прервали с ним сотрудничество. Однако известно, что летом начнутся съемки новой картины, где Джонни Депп сыграет короля Людовика XV.

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