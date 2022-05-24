Яна Рудковская заявила в полицию, лишившись 99 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская подала заявление в полицию. По ее словам, строительная фирма обманула ее, не выполнив свои обязательства согласно договору, в результате чего Яна потеряла 99 миллионов рублей.

Фирма, обманувшая Рудковскую, специализируется на производстве металлоконструкций. Что же касается 99 миллионов рублей, то на эту сумму был заключен договор между этой компанией и академией фигурного катания «Ангелы Плющенко». Обязанности, указанные в тексте договора, компания не выполнила.

Мало того – в отношении этой фирмы подано заявление о признании ее банкротом, сообщает издание «Московский комсомолец».

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