Глюкоза назвала запрещенный для звезд продукт, которым она может объедаться

Артистка призналась, что у нее часто возникают порывы.

Певица Глюкоза появится в четвертом сезоне популярного сериала Start «ИП Пирогова». Артистка в одной из серий будет дегустировать блюдо героини Елены Подкаминской.

Нашим журналистам на съемочной площадке Глюкоза призналась, что в жизни сама не против поесть. Например, она очень любит сладкое — то, что нельзя много употреблять знаменитостям. Форму ведь держать надо.

«Люблю сдобу, булочки. Сколько могу себе позволить? Зависит от настроения. Иногда можно забыться и под хорошее кино, и компанию. Или если очень вкусно, то сложно остановиться. Просто стараюсь не объедаться каждый день. Но если возникают какие-то порывы, то прощаю себе это», — заявила Глюкоза Teleprogramma.pro.

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