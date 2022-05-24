«Не знаю, откуда это»: Глюкоза сделала неожиданное признание о дочери

Певица Глюкоза снялась в четвертом сезоне популярного сериала Start «ИП Пирогова». Артистка сыграла саму себя. В одной из серий она будет дегустировать блюдо героини Елены Подкаминской.

Нашим журналистам Наталья Ионова призналась, что в жизни она совершенно не любит готовить. И этот факт она с мужем обсудила еще до свадьбы.

«Настоящий кулинар в нашей семье — наша старшая дочь Лида. Недавно мы с ней ходили на кулинарное шоу с Олей Бузовой, готовили вместе. Она, конечно, прекрасно это делает. Я не знаю, откуда у Лиды такой талант. Но, видимо, действительно, с ним рождаешься. Так вот, на этом шоу Лида готовила суп, как кашу из топора. Чего она только не кидала туда, но в итоге получилось очень вкусно», — заявила Глюкоза Teleprogramma.pro.

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