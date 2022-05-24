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«Будут концерты по всему миру, я надеюсь, что и в России»: Галкин объяснил, куда потратил часть гонорара за шоу в Израиле

Муж Примадонны дал понять, он не исключает того, что даст гастрольный тур и в России.

«Будут концерты по всему миру, я надеюсь, что и в России»: Галкин объяснил, куда потратил часть гонорара за шоу в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Шоумен Максим Галкин не против дать концерты в России. Вот уже третий месяц юморист вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой живет в Израиле. По словам шоумена, он лишился всех съемок и рекламных контрактов. Правда, без дела за границей телеведущий не сидит.

Муж Примадонны собирается дать большой тур в Израиле. Несмотря на то, что концерты запланированы только на июнь, Максим уже распорядился частью гонораров за будущие шоу. Оказывается, что деньги юморист потратил на благотворительность.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин уже воспользовался частью гонорара за будущие концерты в Израиле. Фото: личный архив

«Дорогие подписчики, как я и обещал часть денег, которые я заработаю на концертах в Израиле, я потрачу на благотворительность. И я уже это сделал! Перевел деньги в несколько фондов.

Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии в благих делах. Но сейчас необходимо подсвечивать деятельность фондов и людей, которые самоотверженно помогают другим. У меня будет много концертов по всему миру, я надеюсь, что и в России. Мой долг помогать», — пояснил шоумен.

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