«Будут концерты по всему миру, я надеюсь, что и в России»: Галкин объяснил, куда потратил часть гонорара за шоу в Израиле

Муж Примадонны дал понять, он не исключает того, что даст гастрольный тур и в России.

Шоумен Максим Галкин не против дать концерты в России. Вот уже третий месяц юморист вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой живет в Израиле. По словам шоумена, он лишился всех съемок и рекламных контрактов. Правда, без дела за границей телеведущий не сидит.

Муж Примадонны собирается дать большой тур в Израиле. Несмотря на то, что концерты запланированы только на июнь, Максим уже распорядился частью гонораров за будущие шоу. Оказывается, что деньги юморист потратил на благотворительность.

«Дорогие подписчики, как я и обещал часть денег, которые я заработаю на концертах в Израиле, я потрачу на благотворительность. И я уже это сделал! Перевел деньги в несколько фондов. Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии в благих делах. Но сейчас необходимо подсвечивать деятельность фондов и людей, которые самоотверженно помогают другим. У меня будет много концертов по всему миру, я надеюсь, что и в России. Мой долг помогать», — пояснил шоумен.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!