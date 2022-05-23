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Ургант высмеял глупую ошибку Собчак, которая поспешила со сплетнями

Иван Ургант попросил людей доверять только проверенным источниками информации.

Ургант высмеял глупую ошибку Собчак, которая поспешила со сплетнями
Иван Ургант и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Иван Ургант долгое время молчал, не реагируя даже на самые сомнительные публикации о себе в пабликах и СМИ.

Однако любому терпению рано или поздно приходит конец. Ведущего порядком допекло поведение Ксении Собчак, которая то и дело вбрасывала непроверенную информацию об Иване.

Напомним, телеведущая ранее сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант», а затем — об увольнении ведущего с Первого канала. Эти слухи позже не подтвердились. В третий раз Иван решил ей ответить.

Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант вернется к проведению мероприятий. Дескать знаменитость улетел в Екатеринбург на музыкальный фестиваль либо и то ли выступит там в составе музыкального коллектива, то ли выйдет на сцену в роли ведущего.

В итоге Урганта завалили журналисты вопросами – правда это или нет. Как пишет КП, Иван опроверг заявления светской львицы и пошутил, что лучше спросить о его планах на жизнь и творчество у Ксении Собчак. «А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак», — посмеялся он.

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