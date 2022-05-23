«План был хорош, но сорвался»: Миро посмеялась над Боней, которую выгнали взашей с фестиваля

Виктория Боня хотела появиться на красной дорожке в Каннах в мужском костюме с усами.

Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Светская львица облачилась в мужской костюм, приклеила усы, а на сумочке написала лозунг о том, что ничего бы такого не произошло в мире, если бы мужчины рожали.

Это не понравилась секьюрити, которые запретили экс-участнице «Дома-2» идти дальше. Боня, конечно же, была недовольна. А блогер Лена Миро быстренько написала в ЖЖ язвительный пост в адрес Виктории. Она обвинила знаменитость в том, что та организовала этот перфоманс, чтобы привлечь к себе внимание.

«Боня, понятное дело, возмущена до мякоти. Таков был план, был так хорош! Но он сорвался. Конечно, Вику бесит, что ее хитрость давно все разгадали. Ведь так приятно говорить, что ты красуешься на красной дорожке! А тут уже до всех дошло, как все устроено на кинофестивале. Фотографы не смотрят, нужно нанимать свою подругу с мыльницей. Интересно, а в этом году Боня прорвется на днюху к Неймару? А если к нему не пустят, то куда идти?» — выдала Миро.

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