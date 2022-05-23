Дмитрий Певцов объяснил, почему в России нужно запретить аборты

По мнению актера и депутата, выражение «Мое тело – мое дело» не подходит для наших женщин.

Актер, певец и депутат Дмитрий Певцов заявил о том, что необходимо запретить женщинам делать аборты. Это предложение он высказал в эфире проекта «Эмпатия Манучи». Певцов убежден: известное выражение «Мое тело – мое дело» — не подходит для наших реалий, это результат идеологии Запада, одобряющей жизнь «для себя».

По мнению Певцова, рожать нужно всех детей, потому что их дает Бог.

«Но у нас узаконено убийство детей, аборты оплачиваются по ОМС. Налогоплательщики платят за то, чтобы женщины занимались детоубийством, этого быть не должно. Это преступление, которое в любом случае будет наказано».

Единственная причина, которая, по словам актера, может оправдать аборт, — это слабое здоровье женщины, которому беременность и роды принесут больше вреда, чем прерывание беременности. Даже беременность, наступившая в результате насилия, как считает Певцов, — не повод делать аборт: в этом случае женщине нужно обратиться к психологу и все равно рожать, сообщает издание «РИА ФАН».

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