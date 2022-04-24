Как Дмитрий Певцов работал фрезеровщиком и стал одним из лучших актеров

В этом году актер отметит свой 59-й день рождения.

Актер, певец, депутат — в этом году Дмитрий Певцов отметит свой 59-й день рождения. В детстве он мечтал стать капитаном дальнего плавания, после окончания школы работал фрезеровщиком на заводе, а затем поступил в ГИТИС. Главные роли в театре и популярных сериалах принесли Певцову всенародную славу. О том, как складывалась карьера артиста — в материале Teleprogramma.pro.

Дмитрий Певцов: детство и начало карьеры

Дмитрий Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве. Его отец Анатолий Иванович был заслуженным тренером СССР по пятиборью, а мама Ноэми Семеновна – спортивным врачом. Также она профессионально занималась конкуром. В семье рос старший сын – Сергей, который позже перебрался в США.

По национальности Дмитрий Певцов наполовину еврей, хотя комментировать этот вопрос не любит.

С детства Певцов занимался спортом – каратэ и дзюдо и, как многие мальчишки того времени, мечтал о том, что станет капитаном дальнего плавания.

В возрасте трех лет он впервые сел на лошадь, также успел попробовать себя в фигурном катании. Неудивительно, что после школы будущий актер решил продолжить семейную традицию и поступить на факультет физвоспитания. Но планы не осуществились и он начал работать фрезеровщиком на заводе.

Об актерской карьере Дмитрий мечтал еще со школьной скамьи. И в 1980 году мечта стала реальностью. Однажды друг Певцова собрался поступать в ГИТИС и попросил Певцова поддержать его на вступительных экзаменах. Приемная комиссия обратила внимание на эффектного юношу (рост Певцова 185 см при весе 78 кг), оценила его способности на творческом экзамене и зачислила на первый курс.

Дмитрий Певцов: театр, кино и сериалы

В 1984 году Дмитрий Певцов закончил ГИТИС и по распределению оказался в «Театре на Таганке». Режиссер Анатолий Эфрос увидел его в роли вора Васьки Пепла в постановке по пьесе Максима Горького «На дне». Позже Дмитрий сыграл несколько ролей в спектакле «Федра», ставил который Роман Виктюк. А спустя семь лет Певцова пригласили в «Ленком», где он служит по сей день. В целом «Театру на Таганке» Певцов отдал пять лет, исключая службу в рядах Советской армии.

Именно тут исполнилась мечта Певцова, как и любого другого актера. На сцене «Ленкома» он появился сразу в главной роли в постановке «Гамлет» Глеба Панфилова. Затем были «Чайка» Марка Захарова, «Две женщины», «Мистификация», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и другие. К слову, в последнем актер демонстрирует свою отличную физическую подготовку и садится на шпагат.

Ну а в 2005-м Дмитрий Певцов вышел на сцену в роли графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», заменив в ней Николая Караченцова.

Отличный вокал Певцова стал востребован и в других мюзиклах. Так, позже он появился в мюзикле «Метро», а после – в постановке «Иствикские ведьмы».

Помимо службы в «Ленкоме» Дмитрий Певцов продвигал и личные проекты: студию «Певцовъ-театр» и музыкальный коллектив «Певцовъ-оркестр».

В кино Дмитрий дебютировал в 1986 году, сыграв эпизодическую роль в детективе «Конец света с последующим симпозиумом». Главные роли, которые принесли актеру популярность на экранах, а вместе с ними и награды, появились спустя четыре года.

Так, в 1990-м Певцов сыграл Савелия Говоркова в остросюжетном боевике «По прозвищу Зверь» и Якова Сомова в драме «Мать». Еще одну яркую роль Дмитрий исполнил в «Турецком гамбите» по роману Бориса Акунина.

Популярного в те годы Певцова буквально разрывали и режиссеры сериалов. Среди них легендарный «Бандитский Петербург», «Королева Марго».

В 2007 году Дмитрий Певцов был представлен к ордену Почета, а в 2013-м награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 2012-м Певцов появился в многосерийной мелодраме «Сердце ангела», а позже сбылась детская мечта актера. Форму капитана корабля Певцов надел в новелле «Корабль». В командира танкового батальона Александра Воронина Певцов перевоплотился в 2019-м, сыграв главную роль в сериале «На Париж».

Дмитрий Певцов: проекты, шоу, музыка

Помимо работы на съемочных площадках и на сцене, Дмитрий Певцов успевал участвовать и в других телепроектах. Так, в начале 2000-х он отправился в Малайзию, где стал ведущим «Последнего героя».

Спустя девять лет актер стал участников проекта «Две звезды», где в паре с певицей Зарой занял второе место. К слову, к тому моменту в копилке Дмитрия уже был собственный сборник песен, который он представил фанатам в 2004-м. Записывать песни актер начал с 1999 года.

В 2010-м Дмитрий Певцов создал собственную музыкальную концертную программу — «Певцов много, Певцов один» и гастролировал по России и странам СНГ. В 2018-м Певцов принял участие в проекте «Три аккорда».

Стоит отметить, что с начала 2000-х Певцов увлекся гоночным спортом и стал участвовать в соревнованиях Volkswagen Polo в составе команды «Спорт-гараж», а также в гоночном чемпионате по автомобильным кольцевым гонкам в составе команды «РУС-ЛАН».

С 2013-го Певцов вместе с женой Ольгой Дроздовой ведет актерский курс в Институте современного искусства актерский курс. В том же году актер возглавил жюри и стал попечителем Международного фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага».

В марте 2019 года артист стал заведующим кафедрой Театрального искусства. С того момента он принял решение, что в кино больше сниматься не будет.

Дмитрий Певцов: доход

Дмитрий Певцов неоднократно признавался, что не был баснословно богатым. При этом, актер не скрывает, что может брать деньги в долг.

«Я живу в долгах, но для меня это нормально. У меня нет цели просто заработать денег, поэтому я не буду браться за картину с плохим сюжетом, даже если за нее обещан большой гонорар. Я понял, что у меня столько денег, сколько мне нужно», — рассказывал Певцов в одном из интервью.

Тем не менее, в 2021 году, Певцов, баллотируясь в качестве самовыдвиженца в депутаты Госдумы, обнародовал свои доходы. Выяснилось, что в 2020-м артист заработал 6,5 млн рублей из девяти источников. Среди них — Институт современного искусства, ООО «Ток-шоу» и театр «Ленком».

Также известно, что у актера есть две квартиры в Москве (51 кв. м и 67 кв. м) и два участка в Астраханской области общей площадью 53,8 сотки. Такие данные приводит «Коммерсантъ».

Дмитрий Певцов: личная жизнь

Будучи студентом ГИТИСа Дмитрий Певцов начал жить в гражданском браке с сокурсницей Ларисой Блажко. В 1990 году она родила сына Даниила, после чего пара рассталась, при этом сохранив дружеские отношения.

В 1991 году во время съемок картины «Прогулки по эшафоту» актер познакомился с актрисой театра «Современник» Ольгой Дроздовой. Спустя три года они стали супругами.

Периодически в Сети появляются слухи о том, что пара рассталась. Подогревают их громкие скандалы супругов, которые иногда возникают прямо во время съемок. Тем не менее вместе Певцов и Дроздова уже более 30 лет. В 2007-м у них родился сын Елисей, который учится в Московском президентском кадетском училище.

В 2012-м не стало старшего сына Дмитрия Певцова – Даниила. Врачи не смогли сохранить ему жизнь после падения с третьего этажа.

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Дмитрий Певцов: последние новости

Осенью 2020-го Дмитрий Певцов переболел коронавирусом. Актеру потребовалась помощь медиков, спектакли с его участием отменили. К счастью фанатов, их кумир быстро восстановился и принялся за работу.

19 сентября 2021 избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва по 200 округу Москвы. 12 октября вошел в члены фракции «Новые люди».

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