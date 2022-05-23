«Вылезло то, что внутри было»: Певцов – об отрекшейся от России Нетребко

«Вылезло то, что внутри было много лет. Причем среди них есть замечательные мастера, которых мне жалко, что не будут с нами больше работать. А кого-то совсем не жалко. Жалко Анну Нетребко, которая является звездой мировой величины. Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее в дальнейшем будет незавидной, ее в покое не оставят. Ее заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она будет подписываться в ненависти к России».