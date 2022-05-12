«В этом есть один большой плюс»: Сергей Шнуров высказался об отмене русской культуры в Европе

По словам музыканта, пусть они нас не смотрят.

Певец Сергей Шнуров в шоу «Белый шум» высказался об отмене русской культуры в Европе.

«В этом есть один большой плюс. Если что-то начинают запрещать, то к этому проявляется очень мощный интерес. Я считаю, что надо русскую культуру запретить. Не надо нас смотреть. Мы здесь сами разберемся. Закрываться надо и говорить: «Ребята, это не для вас». Сергей Шнуров

По словам Сергея Шнурова, в отмене русской культуры в Европе нет ничего страшного. «Перевести хотите — нет, нельзя. Мы вам переводчиков не дадим. Это вредная фигня. До свидания, ребята. Это вредно», — заметил Сергей Шнуров.

Напомним, что Сергей Шнуров — лидер групп «Ленинград» и «Рубль». Основатель музыкальной группы «Зоя». Генеральный продюсер телеканала RTVi, сопредседатель «Партии Роста».

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