«Подстрелил кабана, тетерева, бобра. Медведь ушел»: Сергей Шнуров рассказал, как съездил на охоту

Певец Сергей Шнуров в шоу «Белый шум» раскрыл подробности, как совсем недавно он с друзьями съездил на охоту в Алтайский край.

«Я только прилетел с охоты. Подстрелил кабана, тетерева, бобра. Медведь ушел. Медведь был очень большой, но он меня перехитрил. Он был умнее в тот момент меня, но я нисколько не жалею, что он ушел». Сергей Шнуров

Как отметил Сергей Шнуров, он потом два дня выслеживал этого медведя. «Он понял, что лучше не высовываться и не высовывался. До следующего раза. Я его ранил. Он встал на дыбы и зарычал. Все было по-настоящему. Это не троллинг в Интернете», — заявил Сергей Шнуров.

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Напомним, что Сергей Шнуров — лидер групп «Ленинград» и «Рубль». Основатель музыкальной группы «Зоя». Генеральный продюсер телеканала RTVi, сопредседатель «Партии Роста».

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