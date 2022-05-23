Вадим Манукян высказался об инциденте с Юрием Шевчуком: «Он застрял где-то в прошлом!»

Вадим Манукян посвятил очередной выпуск своей программы скандальному выступлению Юрия Шевчука. В эфире «JourФак Манукяна» он сказал, что некоторые люди, и лидер «ДДТ» в их числе, живут как будто в «Сказке о потерянном времени».

«Он появляется в инфополе примерно раз в 10-15 лет. Однажды он презентовал себя, как «Юра-музыкант», и это прозвище за ним закрепилось на долгие годы. Судя по тому, как он по-хамски выступил со сцены концертного зала в Уфе, у меня сложилось впечатление, что Шевчук застрял где-то в прошлом.

Он, очевидно, не почувствовал дыхания нового времени. Сегодня спецоперация Вооруженных сил России по защите республик Донбасса объединила всю страну, а те, кто пытаются вбить клин между армией и народом, очень быстро получают обратную связь от зрителей, которые перестают ходить на их концерты.

Некоторые юмористы и музыканты, покинувшие Россию, уже успели почувствовать, что для них, очевидно, затянется «Сказка о потерянном времени», которая привела их в далекие израильские края. В то время, когда Россия живет будущим и наполняет свое существование новыми смыслами, артисты старой формации теряют время вдали от Родины.

А что касается «Юры-музыканта», то для него концерт в Уфе закончился административным делом и протоколом о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. И поделом. Народ и армия — едины», — сообщает издание «РИА ФАН».

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