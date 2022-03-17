«Готов вернуть все свои госнаграды»: Юрий Шевчук заявил, что никогда не уедет из России

Музыкант Юрий Шевчук заявил, что никогда не покинет Россию, «даже если его начнут отсюда выпинывать». В то же время он в любой момент готов отказаться от своих госнаград.
«Готов вернуть все свои госнаграды хоть сейчас, но не готов отказаться от своей гражданской позиции».
По словам Юрия Шевчука, для него Родина — это «хорошие простые люди, деревья». Он заметил, что может сутками целовать березки «как Серега Есенин и писать надрывные стихи». Как добавил Шевчук, Родина, в его понимании, — это бабушка в магазине, которой не хватает мелочи расплатиться за колбасу, сообщает news.ru.
Напомним, что Юрий Шевчук — обладатель звания народного артиста Республики Башкортостан. Также у него есть медаль МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знак отличия МВД «Серебряный крест», наградной знак «Участник боевых действий в Чечне».
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