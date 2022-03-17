«Готов вернуть все свои госнаграды»: Юрий Шевчук заявил, что никогда не уедет из России

По словам рок-музыканта, для него Родина — это хорошие простые люди, деревья.

Музыкант Юрий Шевчук заявил, что никогда не покинет Россию, «даже если его начнут отсюда выпинывать». В то же время он в любой момент готов отказаться от своих госнаград.

«Готов вернуть все свои госнаграды хоть сейчас, но не готов отказаться от своей гражданской позиции». Юрий Шевчук

По словам Юрия Шевчука, для него Родина — это «хорошие простые люди, деревья». Он заметил, что может сутками целовать березки «как Серега Есенин и писать надрывные стихи». Как добавил Шевчук, Родина, в его понимании, — это бабушка в магазине, которой не хватает мелочи расплатиться за колбасу, сообщает news.ru.

Напомним, что Юрий Шевчук — обладатель звания народного артиста Республики Башкортостан. Также у него есть медаль МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знак отличия МВД «Серебряный крест», наградной знак «Участник боевых действий в Чечне».

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