НОВОСТИ

Вадим Манукян объяснил, почему распался брак Поклонской

Как заметил эксперт при Госдуме, экс-прокурор Крыма и Иван Соловьев просто устали друг от друга.

Вадим Манукян объяснил, почему распался брак Поклонской
Поклонская рассталась со своим супругом/globallookpress.com

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее супруг Иван Соловьев просто устали друг от друга, поэтому и решили развестись. По мнению Манукяна, с начала нынешнего года супруги очень много времени проводили вместе. У них должна была выйти совместная книга. Как он думает, муж и жена просто не успевали друг от друга отдохнуть.

Наталья Поклонская с мужем. Фото
Манукян назвал возможную причину развода Поклонской/globallookpress.com

Манукян отметил, что Наталья Поклонская по натуре лидер. Управлять ей, что, возможно, пытался сделать супруг нереально. Кроме того, эксперт Госдумы подчеркнул, что экс-прокурор Крыма очень не любит, когда люди хотят сделать пиар на ее добром имени.

Манукян добавил, что сам в течение месяца два года назад сотрудничал с Поклонской, поэтому прекрасно представляет, что это за человек. Он был ее помощником. К примеру, известной женщине не пришелся по душе «блогерский стиль» Манукяна. В итоге вместе с Поклонской Манукян работать не смог и их пути разошлись. В то же время он заметил, что они остались друзьями, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Наталья Поклонская на днях объявила, что расстается со своим супругом Иваном Соловьевым. Вместе пара была чуть меньше года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вадим МанукянИван СоловьевКрымНаталья Поклонская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вадим Манукян объяснил, почему распался брак Поклонской
Интересно?
Поделись с друзьями: