Вадим Манукян объяснил, почему распался брак Поклонской

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее супруг Иван Соловьев просто устали друг от друга, поэтому и решили развестись. По мнению Манукяна, с начала нынешнего года супруги очень много времени проводили вместе. У них должна была выйти совместная книга. Как он думает, муж и жена просто не успевали друг от друга отдохнуть.

Манукян отметил, что Наталья Поклонская по натуре лидер. Управлять ей, что, возможно, пытался сделать супруг нереально. Кроме того, эксперт Госдумы подчеркнул, что экс-прокурор Крыма очень не любит, когда люди хотят сделать пиар на ее добром имени.

Манукян добавил, что сам в течение месяца два года назад сотрудничал с Поклонской, поэтому прекрасно представляет, что это за человек. Он был ее помощником. К примеру, известной женщине не пришелся по душе «блогерский стиль» Манукяна. В итоге вместе с Поклонской Манукян работать не смог и их пути разошлись. В то же время он заметил, что они остались друзьями, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Наталья Поклонская на днях объявила, что расстается со своим супругом Иваном Соловьевым. Вместе пара была чуть меньше года.