Шнуров высказался о разногласиях с родственниками из-за политики

Сергей Шнуров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Корреспондент Teleprogramma.pro Ольга Храбрых спросила музыканта — как изменившаяся мировая ситуация сказалась на его семье. Были ли у него конфликты с родственниками из-за разных политических позиций.

«Слава Богу, нет, разногласий не было, все хорошо», — ответил музыкант Teleprogramma.pro.

Вообще, Шнуров считает, что артисты не должны комментировать политические темы, ведь они в них не разбираются.

«Я же не спрашиваю мнение таксиста, если еду с ним в машине. А если он и выскажется — я все равно заплачу за проезд», — отметил Сергей.

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