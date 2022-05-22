Боня решила окончательно затмить Собчак с Бородиной и подалась в ведущие шоу

Уже 23 мая можно будет оценить талант экс-участницы «Дома-2» в новом проекте.

Ксения Собчак и Ксения Бородина когда-то довольно плотно общались с Викторией Боней. Было это в пору ее участия на шоу «Дом-2». Обе Ксении тогда работали вместе – вели проект.

В то время все три светские львицы вполне себе ладили и никаких внешних конфликтов между ними не возникало. Однако после того, как каждый выбрал свой путь развития и дамы стали акцентировать свои социальные сети, между ними словно черная кошка пробежала.

И хотя яркого раздора не замечалось, звезды то и дело кололи друг друга шпильки на просторах Интернета. Похоже, что конкуренции в красоте, стиле и степени успешности между женщинами еще никто не отменял.

Ну а теперь фолловеры могут ручки потереть в предвкушении от новой порции злословия в Сети, ведь Виктория Боня буквально на пятки наступает Ксении Собчак и Ксении Бородиной. На сей раз жительница Монако подалась в ведущие шоу, да еще с весьма говорящим названием – «Злые языки». Уже 23 мая на Rutube выйдет первый выпуск. В программе будут обсуждать сплетни о звездах вместе с самими звездами.

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