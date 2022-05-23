Царская кровать: как выглядит спальня Орловой с отдельной ванной в плитке, камином и телевизором

Ведущая проекта «Дом-2» живет поистине в роскошных апартаментах. Участникам телестройки такие хоромы и не снились.

Ольга Орлова в пору молодости вместе с Жанной Фриске пела в группе «Блестящие». Но потом артистка завершила певческую карьеру, подавшись в телеведущие. Она стала украшением проекта «Дом-2», влившись в сложившийся коллектив с Ольгой Бузовой (ушла из проекта), Ксении Бородиной, Владом Кадони и другими. Орлова с легкостью нашла общий язык со «старичками». К слову, звезда ТВ неплохо зарабатывает и может позволить себе жить на широкую ногу. В своем микроблоге певица засветила роскошные апартаменты, показав, как выглядит ее спальня с отдельной ванной в дорогой плитке и с джакузи.

В спальне телеведущей есть также камин с телевизором, большая двухместная кровать с мягким подголовником. Помимо прикроватной тумбы в апартаментах звездной красотки несколько комодов — весь интерьер выдержан в одном стиле. Стены выкрашены в белый цвет, а мебель — оттенка слоновой кости. Примечательно, что Орлова не запрещает своим питомцам спать вместе с ней на большой кровати.

«На «Доме-2» комнатенки скромнее», «Очень красиво, кроватка просто царская! Наверное, очень мягкая», «Развести камин, укутаться в плед, захватить с собой кружечку какао — мечта!», «Красиво жить не запретишь!», «Не завидуйте, сама заработала, смолоду пашет! Отсюда и такие хоромы», — пишут фолловеры.

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