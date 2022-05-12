С находящегося в колонии Михаила Ефремова потребовали 700 тысяч рублей

На отбывающего срок по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова подали в суд представители страховой компании. Как выяснилось, актер еще до аварии заключил с организацией договор об ОСАГО.

После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову, в размере 356 тысяч рублей, а также ущерб автомобилю, в который врезался актер, в размере 400 тысяч.

Однако когда Ефремова признали виновным в ДТП, то он должен по закону возместить страховщикам материальные издержки.

Итоговая сумма по иску составляет 700 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

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