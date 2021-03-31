«Нет смысла мотаться»: Качалина объяснила, почему не поедет на свидание к Ефремову в тюрьму

Бывшая жена актера Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии, актриса Ксения Качалина, заявила, что не собирается навещать своего бывшего супруга в тюрьме.

«Он хороший водитель. Я ездила с ним на заднем сидении, и он зеркальце делал так. И тоже вел машину, разговаривая со мной, потому что я всех отвлекаю. Даже если им дают раз в месяц какие-то свидания, это я тоже узнала, то мне тоже нет смысла мотаться».

Ксения Качалина

Как отметила Ксения Качалина, она за многое благодарна Ефремову в их союзе. К примеру, именно он научил ее готовить омлет с помидорами. Кроме того, после расставания, актер всегда помогал женщине финансово. Сейчас, как она признается, ей хватает денег на жизнь. Помогают друзья Ефремова. При этом тратит она их в основном на алкоголь и сигареты, сообщает Пятый канал.

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Напомним, что не так давно журналистам удалось побывать в квартире Ксении Качалиной. Обстановка может повергнуть в шок. Кругом на снимках можно было увидеть бутылки и мусор. В последние годы актриса ведет разгульный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.

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