«Мы воссоединились»: Олег Газманов слился в поцелуе с женой Мариной после разлуки

Олег Газманов и его жена Марина некоторое время находились в разлуке. Музыкант ездил поддерживать бойцов на Донбасс, а Марина путешествовала с подругой по Каппадокии.

Здесь сбылась ее мечта – понаблюдать за полетом воздушных шаров.

После разлуки Марина и Олег Газмановы воссоединились, но не дома, а вновь в путешествии.

В микроблоге жена Олега Газманова поделилась кадром, на котором запечатлено, как она слилась в поцелуе с супругом. Правда, при этом Марина Газманова прикрыла все самое интересное шляпкой.

«Мы воссоединились в величавом Дагестане с Олегом Газмановым. Готовы с нами к путешествию? Как назовем нашу передачу про путешествия?» — подписала нежный кадр с мужем Марина Газманова.

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