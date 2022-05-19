Олег Газманов: «Сколько же в России гламура развелось, надо что-то менять»

Певец считает, что нам срочно надо что-то создавать свое.

Певец Олег Газманов считает, что в нашей стране катастрофически не хватает духоподъемных песен. По его словам, многие талантливые музыканты не могут заявить о себе, так как им не хватает ресурса.

«Сколько же в России гламура развелось? И народ сейчас это видит! Надо что-то менять», — отметил артист.

Газманов также подчеркнул, что проблемы всегда объединяли русский народ. И сейчас то самое время.

«Нам надо сохранить нашу русскую культуру, а не перепевать то, что создано на Западе. Мы всегда будем хуже их», — добавил Газманов.

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