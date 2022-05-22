Публичное предложение руки и сердца Бузовой оказалось дешевой сценкой от несвободного парня

Блондин забыл почистить свои аккаунты в социальных сетях перед тем, как встать на колено.

Накануне все СМИ и соцсети облетела новость – Ольга Бузова дождалась и получила заветное колечко! В Сочи перед ней встал на одно колено симпатичный блондин и сделал ей на публике предложение руки и сердца.

Ольга Бузова, изумившись с голливудским талантом, так и не ответила красавчику, и вся в смущении убежала за кулисы. Как пишет КП, пользователи Сети оказались не такими уже простаками и вычислили «влюбленного».

Им оказался продюсер из Сочи, который на самом деле вовсе не свободен. Он уже давно и тесно связан отношениями с другой блондинкой, о чем не стесняется говорить своим подписчикам в соцсетях. Его аккаунты просто усыпаны кадрами с девушкой, причем фотографии свежие, явно не из прошлой жизни.

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