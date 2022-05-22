В образе Дэдпула: Дзюба попрощался с «Зенитом», примерив костюм супергероя

Артем Дзюба сообщил в соцсетях, что уходит из футбольного клуба «Зенит». Сделал это 33-летний футболист в костюме Дэдпула напротив «Газпром Арены».

Он коротко рассказал, как провел эти семь лет в составе клуба и напомнил людям о своих заслугах: 4 раза команда с ним стала чемпионом России, 3 раза выиграла Кубок и Суперкубок России.

Артем Дзюба сказал, что покидает не только команду, но Санкт-Петербург.

«Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», — заявил Дзюба.

Пока точно неизвестно, куда решил направить свои силы Артем Дзюба. Накануне СМИ сообщали, что форвард и клуб не договорились по поводу нового контракта, при этом дело было, якобы, не в финансовом вопросе. Sportbox.ru писал, что Дзюба, якобы, может перейти в турецкий «Фенербахче».

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