«На Украине проживает много родственников»: Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную

По словам наставника, они пообщались с футболистом по телефону.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что на днях пообещался с форвардом сборной России Артемом Дзюбой, который выразил огромное желание сыграть в майке национальной команды в самое ближайшее время.

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать». Валерий Карпин

Как отметил Карпин, с Дзюбой он остается на связи. Тренер будет внимательно следить за его выступлениями за санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, что сборная России проведет с 21 по 27 марта тренировочный сбор. В команду вызваны 27 футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.