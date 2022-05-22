Взвыла от реальности: сбежавшая в Латвию Хаматова просится обратно в Россию

В феврале Чулпан Хаматова негативно высказалась о России и уехала в Латвию. Там у актрисы есть дом в элитном экопоселке Аматциемс, что в 80 км от Риги. Еще в 2012 году она получила ВНЖ этой страны, а почти сразу после переезда устроилась в Новый Рижский театр.

Помимо этого, Чулпан решила открыть онлайн-курсы по актерскому мастерству и сдавать в аренду свою роскошную квартиру в Москве. Но, похоже, этого делать не придется. Накануне стало известно, что актриса уже взвыла от жизни в Латвии.

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Актриса хочет вернуться в Россию, но пока не знает, как это сделать. Об этом «Царьграду» сообщил анонимный источник из «Театра наций», в котором Чулпан служила много лет.

«Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль», — цитирует инсайдера «Царьград».

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