Деньги нужно зарабатывать: жена Макаревича вышла из декрета через месяц после родов

Буквально месяц назад четвертая жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн родила ему сына. Для музыканта это четвертый ребенок, а для 37-летней уроженки Украины – первый. Пара познакомилась в Африке, где Эйнат проводила экскурсии. Основная ее работа – экскурсовод исторических туров.

Накануне Эйнат рассказала фанатам, что приступает к работе. Жена музыканта не стала засиживаться в декрете и уже сообщила о предстоящих турах.

«Какое же счастье be back on trail! Кстати, уже этим летом у меня довольно много туров и в Кению, и в Турцию, и еще много куда осенью», — написала Эйнат в своем микроблоге.

Напомним, всю беременность избранница музыканта наблюдалась в клинике Тель-Авива, где и прошли роды. Андрей Макаревич тоже теперь живет в Израиле.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.