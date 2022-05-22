«С моим любимым мужем»: Макеева и Мальков поборются за номинацию «пара года»

Анастасия Макеева и Роман Мальков вместе с 2020 года. Они познакомились на даче у актрисы и с тех пор не расстаются. Недавно влюбленные отметили первую годовщину семейной жизни, а теперь готовы поспорить за номинацию «пара года». Об этом звезда театра сообщила в своих соцсетях.

«Друзья! 31 мая 2022 года состоится Х ежегодная Всероссийская и Европейская премия Alusso Еvent Аwards-2022. Мы с моим любимым мужем выдвинуты на номинацию «Пара года» в рамках этой премии. Очень волнуемся, ведь участвуем в подобном мероприятии впервые. Да и наша история любви не самая простая, как вы знаете. Будете за нас болеть? Очень хотели бы победить!» — написала Макеева.

Напомним, для Анастасии Макеевой этот брак – четвертый, а для Романа Малькова – второй. Вместе с семьей живет старший сын бизнесмена – 17-летний Андрей, с которым актриса не просто нашла общий язык, но и подружилась.

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