«Красота-то какая!»: Макеева показала, как выглядит без макияжа

Несколько дней назад Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Бизнесмен стал четвертым мужем актрисы, с которым она познакомилась на собственной даче летом 2020 года. Тогда Роман приехал из Словении на заработки, а звезда театра решила достроить свой загородный дом.

Накануне семья вновь побывала на даче, а снимками актриса поделилась в своем телеграм-канале. На фото Анастасия позировала без макияжа, чем вызвала восторг у фанатов.

«Красота-то какая! Любовь в красоте и уюте! Красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. А в канун юбилея взяла фамилию мужа.

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