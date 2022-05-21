«День рождения Левочки»: Кудрявцева запечатлелась взрослого сына, кроху-дочку и внука

Телеведущая поделилась снимком с вечеринки в честь четырехлетия ее внука. Мальчик всего на два месяца старшей своей тети.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она с юных лет работает на ТВ и успела добиться славы. Зрители ее знают благодаря шоу «Секрет на миллион», а также «Звезды сошлись».

На днях она отметила свой день рождения. Лера получила поздравления на работе, а также провела вечер с Сергеем Лазаревым. А вот 20 мая день рождения отметил ее внук Лев, которому исполнилось четыре года.

Кудрявцева появилась на детском празднике. Она увиделась с сыном Жаном от первого брака с Сергеем Ленюком. телеведущая привела свою дочку Марию от нынешнего мужа Игоря Макарова. Девочка щегольнула в платье.

Она в августе отметит четырехлетие. На мероприятии были аниматоры и гости. Лера засняла сына, дочку и внука вместе. Они провели время в игровом центре.

«День рождения Левочки», — написала телеведущая.

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что у Леры сын очень похож на папу. Другие осыпали комплиментами маленькую Машу. «Что за куколка», «Какая у вас классная семья», «Внук такой хорошенький». «Ох, сын копия Ленюка», «Вот это праздник! Как классно», «А вы счастливая мама и бабушка», «Лев уже так вырос», «Жан классный! Прям красавец», — стали писать подписчики.

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