Семь актуальных образов для офисного работника
Видео
Выкиньте это немедленно: от чего нужно избавиться на даче
Видео

«Я еще не остановилась»: Барановская намекнула на пополнение в семье

Телеведущая воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина.

«Я еще не остановилась»: Барановская намекнула на пополнение в семье
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

После расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская смогла стать не только востребованной теле- и радиоведущей, но и хорошей мамой. Воспитание троих детей от футболиста она взвалила на свои хрупкие плечи.

При этом звезда признается, что не прочь стать мамой еще раз.

«Я никогда не мечтала о семье, о детях, не думала об их количестве. Знаю, что есть девушки, которые с детства думают на эту тему. Моя подруга, например, всегда говорила: «Рожу много детей». Когда встретилась с отцом своих детей, то и я, и он сразу поняли, что хотим их. И я еще не остановилась, мечтаю еще стать мамой», — сказала Барановская в эфире проекта «Современное здоровье».

Напомним, у Барановской подрастают два сына – Артем и Арсений и дочь Яна.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Барановская детиБарановская личная жизньЮлия Барановская последние новости