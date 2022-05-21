«Я еще не остановилась»: Барановская намекнула на пополнение в семье

После расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская смогла стать не только востребованной теле- и радиоведущей, но и хорошей мамой. Воспитание троих детей от футболиста она взвалила на свои хрупкие плечи.

При этом звезда признается, что не прочь стать мамой еще раз.

«Я никогда не мечтала о семье, о детях, не думала об их количестве. Знаю, что есть девушки, которые с детства думают на эту тему. Моя подруга, например, всегда говорила: «Рожу много детей». Когда встретилась с отцом своих детей, то и я, и он сразу поняли, что хотим их. И я еще не остановилась, мечтаю еще стать мамой», — сказала Барановская в эфире проекта «Современное здоровье».

Напомним, у Барановской подрастают два сына – Артем и Арсений и дочь Яна.

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