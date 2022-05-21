«В студию ближе ездить»: Гребенщиков объяснил, почему ему приятнее жить в Великобритании

По словам музыканта, между Россией и Англией он выбирает Европу.

Певец Борис Гребенщиков в интервью израильскому 9 каналу признал, что ему уже давно комфортнее жить в Великобритании, чем в родной России.

«Мне в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Если у меня есть выбор между Англией и Россией, то я выбираю Англию, потому что мне в студию ближе ездить. Стены родные только в тюрьме помогают. Дом родной, где бы я не был на земле – это дом родной». Борис Гребенщиков

По словам Гребенщикова, дом, как говорилось в одной книге, есть внутри каждого человека. «Это и есть дом. Другого дома нет», — загадочно заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков давно уехал жить в Великобританию. Он не раз негативно за последние годы отзывался о родной стране.

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