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«Торгуют совестью и честью»: Гребенщиков оскорбил артистов, выступающих на патриотических концертах

Как отметил музыкант, некоторые его коллеги просто хотят угодить правителям.

«Торгуют совестью и честью»: Гребенщиков оскорбил артистов, выступающих на патриотических концертах
Борис Гребенщиков. Фото: Global Look Press

Музыкант Борис Гребенщиков в интервью израильскому 9 каналу оскорбительно высказался о некоторых своих российских коллегах, которые выступают на патриотических мероприятиях и концертах.

«Эти люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям».

Борис Гребенщиков

Досталось от музыканта, который давно обосновался в Лондоне, и всем россиянам. «Весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага», -заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков давно уехал жить в Великобританию. Не так давно он посетил Израиль, где встретился в том числе с певицей Аллой Пугачевой.

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