«Играл у Бранденбургских ворот»: Гребенщиков озвучил сумму, перечисленную им в помощь Украине

По словам музыканта, сейчас он собирает альбом из песен своих коллег.

Музыкант Борис Гребенщиков в интервью израильскому 9 каналу заявил, что активно помогает в финансовом плане Украине.

«Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот. И это мероприятие собрало 12 миллионов евро. Худо-бедно. И эта сумма тоже пошла на помощь Украине». Борис Гребенщиков

Как отметил Борис Гребенщиков, сейчас весь мир молчит, стоит в сторонке и нервно курит. «Я сейчас собираю альбом из песен всех моих друзей на Западе, в Америке, Англии, где угодно. Я хочу напомнить украинцам, что мир помнит о них. Новости из Украины сейчас находятся в Англии на 10-15 месте. Новости из парламента англичанам важнее», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков давно уехал жить в Великобританию. Не так давно он посетил Израиль, где встретился в том числе с певицей Аллой Пугачевой.

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